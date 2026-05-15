Norbit ASA Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Norbit ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,74 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,1 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 521,7 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at