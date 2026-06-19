Norcod AS Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Norcod AS Registered hat am 18.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Norcod AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,770 NOK vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Norcod AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 30,8 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 84,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at