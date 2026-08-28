Norcod AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Norcod AS Registered äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,40 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,900 NOK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Norcod AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 56,9 Millionen NOK im Vergleich zu 91,3 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at