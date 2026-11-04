Norconsult ASA Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Norconsult ASA Registered ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Norconsult ASA Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Norconsult ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,31 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,47 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,488 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,40 Milliarden NOK gesehen.

Redaktion finanzen.at