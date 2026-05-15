Norconsult ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Norconsult ASA Registered hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,850 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,42 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 2,94 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,694 NOK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,01 Milliarden NOK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at