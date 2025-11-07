Norconsult ASA Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Norconsult ASA Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,43 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,20 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at