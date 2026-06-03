Nord Precious Metals Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nord Precious Metals Mining hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at