Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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18.07.2026 18:14:00
Nord Stream: Gericht in London entscheidet über Schadenersatz nach Anschlag
Vor knapp vier Jahren sprengte ein ukrainisches Kommando Teile der russischen Gaspipeline Nord Stream. Ein Londoner Gericht hat nun ein Urteil darüber gefällt, wer den wirtschaftlichen Schaden trägt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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