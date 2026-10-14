Stream Aktie

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WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002

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14.10.2026 14:35:28

Nord Stream: Germany puts suspected Ukrainian pipeline saboteur on trial

A Ukrainian citizen faces court in Hamburg, accused of attacking the Nord Stream gas pipelines in 2022. It raises questions about Kyiv's possible role in the explosions. German support for Ukraine is also under scrutiny.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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