Trial Holdings Aktie

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WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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26.10.2026 01:11:27

Nord Stream trial opens in Germany, defense seeks dismissal

Serhii Kuznietsov is accused of attacking civilian infrastructure in the 2022 sabotage of the Russian gas pipeline to Germany. His lawyers called Nord Stream a military target, and said their client is sworn to secrecy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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