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10.07.2026 06:12:38
Norddeutsche Industrie klagt über Autobahnstaus
HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - Die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie leidet unter Staus - besonders in Bremen und Hamburg. Die Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord haben im Mai ihre Mitglieder zur Verkehrsinfrastruktur in Norddeutschland befragt. Nahezu zwei Drittel der Teilnehmer klagten über Autobahnstaus, wie die Verbände mitteilten.
Mehr als die Hälfte der Befragten kritisierte unzureichenden öffentlichen Nahverkehr. Besonders in den Flächenländern wurde der Vorwurf geäußert. Wenig Kritik gab es am Fährverkehr, an Hafenanlagen und an Tunneln.
Der Hauptgeschäftsführer der Verbände, Nico Fickinger, sagte, die Verkehrsinfrastruktur werde vernachlässigt und habe sich zu einem Standortnachteil entwickelt. Das koste Umsatz und Arbeitsplätze. Hamburg nannte Fickinger ein "Nadelöhr".
Die Verbände befragten die Teilnehmer den Angaben zufolge vom 4. bis zum 29. Mai. Teilgenommen haben demnach leitende Unternehmensvertreter von 172 Betrieben. Die Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord vertreten nach eigenen Angaben nahezu 700 Unternehmen mit 180.000 Beschäftigten./lux/DP/zb
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