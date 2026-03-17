Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Bankenumbau
|
17.03.2026 15:33:00
Nordea-Aktie höher: Kostenprogramm soll Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe bringen
Nordea strebt bis 2030 jährliche Einsparungen von mindestens 600 Millionen Euro brutto an. Ende 2025 hatte die Finanzgruppe eine neue Strategie vorgestellt. Mit Hilfe von Technologie, Daten und Künstlicher Intelligenz will sie profitabler werden und ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielen.
"Durch die Umwandlung lokaler Kundenprozesse in nordische Wertschöpfungsketten sowie die Reduzierung, Vereinfachung und Modernisierung von Technologiesystemen und Infrastruktur wird Nordea seine Größe effektiver nutzen", hieß es am Dienstag.
Die Restrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf den Abbau von Stellen. Rund 1.500 Mitarbeiter im gesamten Konzern werden voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 davon betroffen sein, hieß es weiter. Nordea beschäftigt insgesamt rund 29.000 Mitarbeiter.Im Heimathandel zeigt sich die Nordea-Aktie zeitweise 1,11 Prozent fester bei 15,99 Euro.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
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