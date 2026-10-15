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WKN: 911244 / ISIN: SE0000427361

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Zahlenvorlage 15.10.2026 10:37:38

Nordea-Aktie tiefrot: Bank verdient weniger und setzt Aktienrückkäufe aus

Nordea-Aktie tiefrot: Bank verdient weniger und setzt Aktienrückkäufe aus

Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten, einer niedrigeren Zinsmarge und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient.

Der Gewinn sei um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang gerechnet.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

So reagiert die Aktie

Nordea-Aktien sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Die Aktie fiel nach Quartalszahlen und Neuigkeiten zum Thema Aktienrückkauf in Helsinki zuletzt um 5,65 Prozent auf 16,02 Euro. Sie setzte damit den kurzfristigen Abwärtstrend fort und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Zahlen hätten mehr oder minder im Rahmen der Erwartungen gelegen, betonten die Analysten von Jefferies. Auch die Kostenkontrolle bleibe solide.

Allerdings hat die Bank im Rahmen des Quartalsberichts angekündigt, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen.

HELSINKI (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Aktie dennoch in Grün: Schwaches Quartal bei Nordea - Bank meldet sinkenden Gewinn

Bildquelle: oleschwander / Shutterstock.com

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