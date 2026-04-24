Nordea Bank Abp Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nordea Bank Abp Registered veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordea Bank Abp Registered 0,350 EUR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,39 Prozent auf 6,26 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,62 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at