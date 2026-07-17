Nordea Bank Abp Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nordea Bank Abp Registered hat am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,91 Prozent auf 3,03 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp Registered 6,87 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at