Nordea Bank Abp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordea Bank Abp Registered hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordea Bank Abp Registered ein EPS von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 6,38 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordea Bank Abp Registered 6,46 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,336 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,92 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,39 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Nordea Bank Abp Registered 1,44 EUR je Aktie verdient.

Nordea Bank Abp Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,56 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,40 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 11,72 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at