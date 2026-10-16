Nordea Bank Abp Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordea Bank Abp Registered hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,63 Prozent auf 2,97 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp Registered 6,54 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at