Nordea Bank Abp (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordea Bank Abp (spons ADRs) stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Nordea Bank Abp (spons ADRs) im vergangenen Quartal 3,41 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) 7,64 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at