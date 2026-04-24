Nordea Bank Abp (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordea Bank Abp (spons ADRs) hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Nordea Bank Abp (spons ADRs) hat ein EPS von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,370 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nordea Bank Abp (spons ADRs) 7,32 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at