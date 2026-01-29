Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|
29.01.2026 07:24:25
Nordea Bank Q4 Operating Profit Rises
(RTTNews) - Nordea Bank Abp (NDA-DK.CO, NDA_DK.CO, NDA-SE.ST, NDA_SE.ST, NDA_FI.HE) reported that its fourth quarter net profit was 1.2 billion euros, up 2% from a year ago. Operating profit was 1.5 billion euros, up 3% from last year. Earnings per share was 0.34 euros compared to 0.32 euros. Fourth quarter net interest income was 1.8 billion euros, down 5%. Total operating income was 2.95 billion euros, flat with prior year.
For 2026, Nordea expects a return on equity of greater than 15% and a cost-to-income ratio excluding regulatory fees of around 45%.
At previous close, Nordea Bank shares were trading at 16.75 euros, down 1.62%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)