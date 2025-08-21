Nordea AB Aktie
WKN: 911244 / ISIN: SE0000427361
|Analystenmeinung
|
21.08.2025 09:04:38
Nordea von Barclays auf "Underweight" abgestuft - Aktie stabil
Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer.
Die Nordea-Aktie zeigt sich an der Börse in Helsinki zeitweise 0,07 Prozent fester bei 13,56 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX)
