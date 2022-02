Nordex: Im freien Fall - nächste Hiobsbotschaft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Mit rund drei Prozent Minus setzt die Nordex -Aktie ihre Talfahrt am Montag fort. Eine deutliche Abstufung durch die Bank of America drückt auf die ohnehin angeschlagene Stimmung. Mit dem erneuten Rutsch unter die 13-Euro-Marke hat sich das Chartbild jetzt noch weiter eingetrübt.Die Windenergiebranche leide weiter massiv unter Problemen mit den Lieferketten, so BofA-Analyst George Featherstone. Die Entwicklung werde daher immer unberechenbarer. Hinzu kämen noch steigende Rohstoffkosten. Der Experte stufte Nordex deshalb von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 22,00 auf 14,50 Euro.Seit den Hochs im April 2021 hat sich die Nordex-Aktie inzwischen mehr als halbiert. Angesichts schwacher Zahlen des Wettbewerbers Vestas aus Dänemark und der erneuten Gewinnwarnung von Siemens Gamesa ist schnelle Besserung auch nicht in Sicht. Dem tragen auch die Analysten mehr und mehr Rechnung – weitere Abstufungen scheinen durchaus möglich.