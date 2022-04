Nordex-Aktie an SDax-Ende: Windanlagenbauer wird angegriffen

Windanlagenbauer Nordex ist Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Die IT-Sicherheit habe den Cyber-Vorfall am Donnerstag bemerkt und umgehend Gegenmaßnahmen gemäß entsprechender Krisen-Protokolle eingeleitet, teilte Nordex am Samstagabend mit. An der Börse sorgt das für Verunsicherung. Die Nordex-Aktie ist am Montag-Mittag Schlusslicht im SDax