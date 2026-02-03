Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neue Aufträge 03.02.2026 08:30:41

Nordex-Aktie: Auftrag für schwedischen Windpark

Nordex-Aktie: Auftrag für schwedischen Windpark

Nordex wird für einen Windpark des Projektentwicklers OX2 in der mittelschwedischen Region Dalarna insgesamt 27 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 189 Megawatt liefern.

Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers Nordex aus Hamburg heißt. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex-Aktie fäll dennoch: Weitere Aufträge - Spanien-Geschäft wächst

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 34,80 0,29% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen