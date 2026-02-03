Nordex Aktie
|Neue Aufträge
|
03.02.2026 08:30:41
Nordex-Aktie: Auftrag für schwedischen Windpark
Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers Nordex aus Hamburg heißt. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.
Analysen zu Nordex AG
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
