Wachstum im Blick 13.01.2026 07:40:41

Nordex-Aktie: Auftragsplus im vierten Quartal und Gesamtjahr

Nordex-Aktie: Auftragsplus im vierten Quartal und Gesamtjahr

Nordex hat im Schlussquartal den Auftragseingang weiter gesteigert, so dass im Gesamtjahr zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden konnten.

Dabei haben dem Hamburger MDAX- und TecDAX-Unternehmen zufolge im vierten Quartal Kunden insgesamt 547 Windenergieanlagen für Projekte in zwölf Ländern bestellt, der Großteil der Projekte in Deutschland, Kanada und Frankreich.

Im Schlussquartal konnte Nordex den Angaben zufolge 3.552 Megawatt (MW) an Aufträgen im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) gewinnen, ein Anstieg von rund 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf 10.214 MW (2024: 8.336 MW).

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) blieb den Angaben zufolge im vierten Quartal stabil bei 0,89 Millionen Euro pro Megawatt, im Gesamtjahr stieg er leicht auf 0,91 Millionen Euro/MW von 0,90 Millionen im Vorjahr. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen.

Zum Jahresende sei der Auftragsbestand "solide" und bilde eine stabile Grundlage für die Zukunft, so CEO Jose Luis Blanco.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

