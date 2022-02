Nordex-Aktie dennoch im Aufwind: Nordex gibt Standort für Rotorblatt-Fertigung in Rostock auf

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex will seine Rotorblatt-Fertigung am Standort Rostock Ende Juni einstellen.

Davon seien rund 600 Mitarbeiter betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Als Begründung nannte die Firma ein schwieriges Wettbewerbsumfeld und eine Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern. Diese könnten am Standort Rostock nicht hergestellt werden. Mit dem Betriebsrat soll ein Sozialplan verhandelt werden.

Nordex ist eines der größten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und eines der wenigen börsennotierten im Nordosten. Es hat seine Konzernzentrale in Hamburg, der juristische Stammsitz ist in Rostock. Dort befinden sich die einzigen deutschen Produktionsstandorte.

Nordex hatte vergangenes Jahr wegen gestiegener Kosten für Rohstoffe und Transporte Verluste verbuchen müssen. Nach den ersten neun Monaten stand 2021 ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche.

Im XETRA-Handel steigen Nordex-Aktien zeitweise um 17,63 Prozent auf 16,48 Euro.

/mgl/DP/stw

ROSTOCK (dpa-AFX)