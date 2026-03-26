Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Drei Anlagen
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26.03.2026 14:20:42
Nordex-Aktie dennoch im Minus: Auftrag in Deutschland erhalten
Wie das im MDAX und TecDAX notierte Windenergie-Unternehmen mitteilte, liefert der Konzern für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.
Die Turbinen solle im Frühjahr 2027 installiert werden, die Inbetriebnahme im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Der Auftrag beinhalte auch einen Premium-Service über 15 Jahre.Die Nordex-Aktie fällt zwischenzeitlich um 1,01 Prozent auf 44,94 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex,Nordex AG