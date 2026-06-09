Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Windenergieanlagen 09.06.2026 09:26:41

Nordex-Aktie dennoch in Rot: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei ergattert

Nordex-Aktie dennoch in Rot: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei ergattert

Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten.

Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,17 Prozent tiefer bei 39,76 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex-Aktie unverändert: Megaauftrag an Land gezogen - Errichtung von Windenergieanlagen

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
05.06.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
28.05.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
29.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG