Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Bestellungen
|
06.02.2026 09:15:42
Nordex-Aktie etwas höher: Großauftrag in Europa an Land gezogen
Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen. Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 33,02 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
