Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bestellungen 06.02.2026 09:15:42

Nordex-Aktie etwas höher: Großauftrag in Europa an Land gezogen

Nordex-Aktie etwas höher: Großauftrag in Europa an Land gezogen

Die Nordex Group hat im Januar Aufträge für Windanlagen aus drei europäischen Ländern mit Gesamtleistung von 220 Megawatt gewonnen.

Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 33,02 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex-Aktie in Grün: Berichte über Aktienverkauf
Nordex-Aktie fester: Auftrag für schwedischen Windpark
Verbund-Aktie fällt dennoch: Großauftrag bei Nordex für Windturbinen bis 2030

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 33,04 0,49% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren vor dem Wochenende tiefer. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen