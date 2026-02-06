Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Bestellungen
|
06.02.2026 16:04:42
Nordex-Aktie etwas tiefer: Großauftrag in Europa an Land gezogen
Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 32,82 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Nordex AG
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|32,96
|0,24%
