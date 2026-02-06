Nordex Aktie

Bestellungen 06.02.2026 16:04:42

Nordex-Aktie etwas tiefer: Großauftrag in Europa an Land gezogen

Die Nordex Group hat im Januar Aufträge für Windanlagen aus drei europäischen Ländern mit Gesamtleistung von 220 Megawatt gewonnen.

Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 32,82 Euro.

DOW JONES

29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
