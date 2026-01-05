Nordex-Aktie fällt dennoch: Langfristige Partnerschaft - Nordex stattet kanadische Windparks aus

Der Windturbinenhersteller Nordex hat noch vor dem Jahresende Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen in Kanada erhalten.

Insgesamt hätten sie eine kombinierte Erzeugungskapazität von 508 Megawatt, erklärte das Unternehmen in Hamburg. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals. Die Anlagen für die nicht namentlich genannten Windparks würden in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert, erklärte Nordex . Jeder Vertrag umfasse auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen.

So reagiert die Aktie

Nach dem Sprung auf ein weiteres Hoch seit Ende 2007 haben Anleger bei den Aktien von Nordex am Montag erst einmal Kasse gemacht. Nach einem anfänglichen Sprung bis zu 1,1 Prozent auf 30,60 Euro ging es zuletzt via XETRA um 2,8 Prozent auf 29,40 Euro nach unten. Das bedeutete den letzten Platz im MDAX.

Der anfängliche Rückenwind durch Aufträge aus Kanada verpuffte damit zunächst.

Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDAX gewesen.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)