Nordex-Aktie fällt: Rohstoffkosten brocken Nordex weiteren Quartalsverlust ein

Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Minus von knapp 40 Millionen Euro nach knapp 73 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Nach den ersten neun Monaten steht in diesem Jahr damit ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche.

Wie bereits seit vergangener Woche bekannt, steigerte Nordex den Umsatz in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf knapp 4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon knapp 101 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig. Dies entspricht einer operativen Marge von 2,5 Prozent.

Wegen gestiegener Kosten hatte das Management bereits seine Jahresprognose gekappt. Nordex rechnet jetzt weiterhin mit einem Jahresumsatz von 5 bis 5,2 Milliarden Euro und einer operativen Marge von etwa einem Prozent.

Im frühen XETRA-Handel verbilligt sich die Nordex-Aktie am Montag zeitweise um 1,28 Prozent auf 14,68 Euro.

