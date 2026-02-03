Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Neue Aufträge 03.02.2026 13:39:41

Nordex-Aktie fester: Auftrag für schwedischen Windpark

Nordex-Aktie fester: Auftrag für schwedischen Windpark

Nordex wird für einen Windpark des Projektentwicklers OX2 in der mittelschwedischen Region Dalarna insgesamt 27 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 189 Megawatt liefern.

Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers Nordex aus Hamburg heißt. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent höher bei 35,02 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

DOW JONES

