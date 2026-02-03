Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Neue Aufträge
|
03.02.2026 13:39:41
Nordex-Aktie fester: Auftrag für schwedischen Windpark
Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers Nordex aus Hamburg heißt. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent höher bei 35,02 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex AG
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.02.26
|EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 189 MW von OX2 in Schweden (EQS Group)
|
03.02.26
|EQS-News: Nordex Group secures 189 MW order from OX2 in Sweden (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.02.26