Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Windenergieanlagen 11.11.2026 13:00:09

Nordex-Aktie fester: Windkraftkonzern übernimmt C1 Connections – Ausbau im Turmbau

Nordex-Aktie fester: Windkraftkonzern übernimmt C1 Connections – Ausbau im Turmbau

Nordex übernimmt das niederländische Ingenieurunternehmen C1 Connections zur Stärkung ihrer Onshore-Turmtechnologie.

C1 Connections entwickelt laut Mitteilung die patentierte Verbindungstechnologie C1 Wedge Connection zur Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen können an zahlreichen Standorten weltweit gefertigt werden.

Auch übernimmt Nordex ein Kernteam von Ingenieuren mit Expertise im konstruktiven Ingenieurbau. Die Aktivitäten von C1 Connections im Bereich der Offshore-Windenergie sind ausdrücklich nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.

Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie der Hamburger Windanlagenhersteller mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,83 Prozent höher bei 42,28 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex

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