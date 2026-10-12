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Bestellungen 12.10.2026 08:13:00

Nordex-Aktie gefragt: Auftragseingang wächst im dritten Quartal um fast ein Drittel

Nordex-Aktie gefragt: Auftragseingang wächst im dritten Quartal um fast ein Drittel

Nordex hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal den Auftragseingang um 29,5 Prozent gesteigert und dabei die Internationalisierung der Auftragsbasis vorangetrieben.

Wie der Hamburger Konzern mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist, verzeichnete das Geschäftssegment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang von 2.810 Megawatt im Zeitraum Juli bis September. Das entspricht einem Plus von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2.170 Megawatt. In den ersten neun Monaten insgesamt betrug das Plus 16,1 Prozent auf 7.733 Megawatt.

Zwischen Juli und September bestellten Kunden insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei, Deutschland und die USA.

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) habe im dritten Quartal 0,90 Millionen Euro betragen verglichen mit 0,93 Millionen Euro im Vorjahresquartal, so Nordex. Die Entwicklung sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, das Preisumfeld sei weiterhin stabil.

"Die Türkei war mit mehr als 900 Megawatt unser größter Markt, und in den USA haben wir seit Jahresbeginn bereits mehr als 1,3 Gigawatt an Aufträgen verbucht", sagte CEO José Luis Blanco. "Wir erwarten, dass der internationale Anteil weiterwächst, wenn wir unsere Pipeline in den kommenden Quartalen in Aufträge umsetzen. Gleichzeitig bleibt der Auftragseingang in Europa und Deutschland weiterhin stark."

Starker Auftragseingang treibt Erholung der Nordex-Aktie voran

Die Papiere von Nordex dürften sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen von ihrem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende Februar weiter erholen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Titel des Windturbinenherstellers 4 Prozent auf 36,85 Euro im Vergleich zum XETRA-Schluss am Freitag, als sie bereits 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren.

DOW JONES / dpa-AFX

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Bildquelle: Nordex

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