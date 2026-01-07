Nordex-Aktie gewinnt: Weitere Aufträge in der Pipeline

Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht.

Insgesamt wurden 78 Turbinen mit mehr als 414 Megawatt Gesamtleistung bestellt, wie der Windenergiespezialist Nordex mitteilte. Alle Verträge umfassten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, die Auslieferung der Turbinen sei für 2027 vorgesehen, hieß es weiter. Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht genannt.

A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex

Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Der Flügel sei abgeknickt. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE. Hersteller ist Windanlagenbauer Nordex.

Die Autobahn GmbH hatte zuvor mitgeteilt, das Windrad drohe umzustürzen. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden müsse, sei aktuell nicht absehbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolge durch die Polizei und die zuständige Autobahnmeisterei.

Die Nordex-Aktie steigt via XETRA zeitweise 1,2 Prozent auf 32,00 Euro. Die Papiere von RWE notieren derweil um 0,77 Prozent höher bei 48,24 Euro.

JACKERATH (dpa-AFX)