Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Windenergieprojekte
|
07.01.2026 12:40:40
Nordex-Aktie gewinnt: Weitere Aufträge in der Pipeline
A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex
Die A44 zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz im Westen von NRW ist derzeit aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Nach Polizei-Angaben könnte der Flügel eines Windrads abbrechen und herunterfallen. Der Flügel sei abgeknickt. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen Sabotageakt. Alles Weitere werde zurzeit noch geprüft. Das Windrad stehe wohl auf einem Gelände des Energiekonzerns RWE. Hersteller ist Windanlagenbauer Nordex.
Die Autobahn GmbH hatte zuvor mitgeteilt, das Windrad drohe umzustürzen. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden müsse, sei aktuell nicht absehbar. Die Ableitung des Verkehrs erfolge durch die Polizei und die zuständige Autobahnmeisterei.
Die Nordex-Aktie steigt via XETRA zeitweise 1,2 Prozent auf 32,00 Euro. Die Papiere von RWE notieren derweil um 0,77 Prozent höher bei 48,24 Euro.
DOW JONES
JACKERATH (dpa-AFX)
