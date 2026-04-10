Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Großauftrag 10.04.2026 11:04:00

Nordex-Aktie gibt trotz neuem Windpark-Auftrag nach

Nordex-Aktie gibt trotz neuem Windpark-Auftrag nach

Nordex wird einen Windpark in Spanien mit 13 Turbinen und Stahlrohrtürmen ausstatten.

Die Anlagen werden voraussichtlich ab Frühjahr nächsten Jahres errichtet, eine Gesamtleistung von 80 Megawatt haben und gegen Ende 2027 in Betrieb gehen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Der Auftraggeber habe die Option, den Windpark noch um 40 Megawatt Leistung zu erweitern, hieß es weiter. Teil des Auftrags sei ein Servicevertrag mit 20 Jahren Laufzeit.

Die Nordex-Papiere zeigen sich im XETRA-Handel mit Abschlägen: Es geht zeitweise marginale 0,92 Prozent abwärts auf 45,22 Euro.

Weitere Links:

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Auftrag in Deutschland erhalten
Nordex-Aktie dennoch im Minus: 120-MW-Auftrag kann nicht stützen
Jefferies bleibt bullish für Nordex-Aktie: Höheres Kursziel - Kaufempfehlung bestätigt

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
10.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

