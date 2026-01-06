Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|33 Projekte
|
06.01.2026 11:36:40
Nordex-Aktie im Aufwind: Nordex gewinnt UKA-Aufträge über 224 MW
Wie Nordex mitteilte, ist die Bestellung der Turbinen des Typs N175/6.X durch das des Meißener Unternehmen UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre.
Installiert werden sollen die Turbinen in neun verschiedenen Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolge projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen sollen auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet werden.
Die Nordex-Aktie zieht im Dienstagshandel auf XETRA zeitweise um 0,83 Prozent auf 31,62 Euro an.
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
