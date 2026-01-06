Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

33 Projekte 06.01.2026 11:36:40

Nordex-Aktie im Aufwind: Nordex gewinnt UKA-Aufträge über 224 MW

Nordex-Aktie im Aufwind: Nordex gewinnt UKA-Aufträge über 224 MW

Die Nordex Group hat im Dezember vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Aufträge für insgesamt 33 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 224,4 Megawatt (MW) erhalten.

Wie Nordex mitteilte, ist die Bestellung der Turbinen des Typs N175/6.X durch das des Meißener Unternehmen UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre.

Installiert werden sollen die Turbinen in neun verschiedenen Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolge projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen sollen auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet werden.

Die Nordex-Aktie zieht im Dienstagshandel auf XETRA zeitweise um 0,83 Prozent auf 31,62 Euro an.

DOW JONES

