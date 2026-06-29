Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Auftragsboom
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29.06.2026 11:07:40
Nordex-Aktie im Plus: Mega-Windkraftprojek gesichert
Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.
Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,54 Prozent auf 44,30 Euro.
DJG/rio/cln
DOW JONES
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Bildquelle: Nordex