Nordex-Aktie in Grün: Berichte über Aktienverkauf

Die Aktien von Nordex haben am Freitag mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert.

Auf der Handelsplattform XETRA fielen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen zunächst zurück, inzwischen notieren sie jedoch 1,60 Prozent höher bei 34,34 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.

Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex -Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.

Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)