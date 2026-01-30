Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienverkauf 30.01.2026 16:11:00

Nordex-Aktie in Grün: Berichte über Aktienverkauf

Nordex-Aktie in Grün: Berichte über Aktienverkauf

Die Aktien von Nordex haben am Freitag mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert.

Auf der Handelsplattform XETRA fielen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen zunächst zurück, inzwischen notieren sie jedoch 1,60 Prozent höher bei 34,34 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.

Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex -Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.

Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren verdient
Verbund-Aktie fällt dennoch: Großauftrag bei Nordex für Windturbinen bis 2030

Bildquelle: Nordex,Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten