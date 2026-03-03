Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

N163/6.X 03.03.2026 09:33:40

Nordex-Aktie in rot: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen

Nordex-Aktie in rot: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen

Nordex hat den Auftrag für Lieferung und Errichtung von 8 Turbinen des Typs N163/6.X auf Hybridtürmen für einen Windpark des spanischen Energieunternehmens Qualitas Energy bekommen.

Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,79 Prozent tiefer bei 42,82 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 41,92 -3,01% Nordex AG

