Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|N163/6.X
|
03.03.2026 09:33:40
Nordex-Aktie in rot: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen
Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,79 Prozent tiefer bei 42,82 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Analysen zu Nordex AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|41,92
|-3,01%
