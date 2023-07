Nordex-Aktie klettert: Nordex erhält weitere Großaufträge für Windparks im Mittelmeerraum

Wie die Nordex SE mitteilte, entfallen 149 Megawatt davon auf einen Auftrag für die Lieferung von Anlagen für zwei Windparks in Spanien. Baustart soll im Frühjahr und Sommer 2024 sein.

In Serbien erhielt Nordex einen Auftrag für einen 95-Megawatt-Windpark, die Installation der Delta4000-Turbinen soll 2024 starten.

Darüber hinaus hat der Konzern, der im MDAX und TecDAX notiert ist, Aufträge aus Frankreich, Italien und Portugal mit einer Gesamtkapazität von rund 119 Megawatt erhalten.

Die hohe Nachfrage in mehreren Märkten in Europa halte an, sagte Patxi Landa, Chief Sales Officer der Nordex Group.

Via XETRA gewinnen die Nordex-Aktien zeitweise 2,96 Prozent auf 11,83 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)