Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Windenergieanlagen
|
05.01.2026 08:36:41
Nordex-Aktie: Langfristige Partnerschaft - Nordex stattet kanadische Windparks aus
Insgesamt hätten sie eine kombinierte Erzeugungskapazität von 508 Megawatt, erklärte das Unternehmen in Hamburg. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals. Die Anlagen für die nicht namentlich genannten Windparks würden in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert, erklärte Nordex. Jeder Vertrag umfasse auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen.
So reagiert die Aktie
Die Aktien von Nordex knüpfen 2026 bislang nahtlos an ihr starkes Vorjahr an. Nach einem Kursplus von fast vier Prozent am Freitag ging es am Montag auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss um 0,7 Prozent auf 30,48 Euro nach oben. Das wäre ein weiteres Hoch seit Ende 2007.
Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDAX gewesen.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
