Nordex-Aktie legt kräftig zu: Großauftrag für Windpark in Spanien

Neben der Lieferung der Turbinen im Umfang von 312 Megawatt für den Windpark "Gecama" in der Region Kastilien-La Mancha sei auch ein Service-Vertrag über 20 Jahre vereinbart worden, teilte Nordex am Freitag in Hamburg mit. Für den Kunden, den israelischen Stromerzeuger Enlight Renewable Energy, sei es das erste Projekt in Spanien und die erste Zusammenarbeit mit dem SDAX -Konzern. Nordex will die Turbinen in seinem spanischen Werk produzieren, das in der selben Region liegt und im August in Betrieb genommen werden soll.

Aktuell steigt die Nordex-Aktie im XETRA-Geschäft um 4,45 Prozent auf 9,05 Euro.

