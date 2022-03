Nordex-Aktie legt vorbörslich dennoch zu: Nordex schreibt erneut Verluste

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex will im laufenden Jahr bei Umsatz und operativer Marge mindestens das Niveau von 2021 halten.

Der Vorstand rechne mit einem weiterhin schwierigen Marktumfeld und einer angespannten Kostensituation, vor allem als Folge des Kriegs in der Ukraine, teilte der SDAX -Konzern am Dienstag bei der Vorlage seiner endgültigen Jahreszahlen in Hamburg mit. Nordex leidet unter den gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Transporte. Unterm Strich machte das Unternehmen vergangenes Jahr gut 230 Millionen Euro Verlust und damit nochmal über 100 Millionen mehr als das Jahr zuvor.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz zwischen 5,4 und 6 Milliarden Euro liegen, davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) 1 bis 3,5 Prozent bleiben. In beiden Fällen würde Nordex am unteren Ende der Spanne die Werte des vergangenen Jahres erreichen. Wesentlich für die angestrebte Margenverbesserung sei ein stabiles Makroumfeld, sowie die Kosten weitergeben und den Anteil an Projekten der Delta4000-Plattform erhöhen zu können.

Ausblick hilft Nordex nach Kursschwäche aufwärts

Nach Kursverlusten in den vergangenen Wochen könnten die Aktien von Nordex am Dienstag eine Erholung beginnen. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat eine optimistische Umsatzprognose für das laufende Jahr gegeben. Daraufhin gewannen die Papiere auf Tradegate zeitweise knapp sieben Prozent auf 15 Euro. Zuvor hatten sie vom Zwischenhoch im März ein Viertel an Wert eingebüßt.

Nordex will 2022 einen Umsatz von 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro erzielen. Das wäre deutlich mehr als die meisten Experten bisher erwartet hatten. Der Mittelwert der Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) laufe auf einen Wert von 132 Millionen Euro hinaus - mehr als die Konsensschätzung von 120,5 Millionen Euro. Von einem "soliden Ausblick" sprach denn auch Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion.

