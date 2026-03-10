Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Aufträge erhalten 10.03.2026 16:32:00

Nordex-Aktie legt zu: Aufträge über fast 280 MW Windenergie

Nordex-Aktie legt zu: Aufträge über fast 280 MW Windenergie

Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen.

Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat der langjährige Kunde wpd 40 Turbinen für neun Projekte in Deutschland bestellt. Die Gesamtleistung der Aufträge gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 279,2 MW an. Die Bestellungen umfassen jeweils auch einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Windenergieanlagen sind für verschiedene Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen bestimmt.

Die Nordex-Aktie legt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um 5,21 Prozent auf 43,20 Euro zu.

DJG/brb/hab

DOW JONES

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 43,22 0,28% Nordex AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

