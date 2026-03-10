Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Aufträge erhalten
|
10.03.2026 16:32:00
Nordex-Aktie legt zu: Aufträge über fast 280 MW Windenergie
Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat der langjährige Kunde wpd 40 Turbinen für neun Projekte in Deutschland bestellt. Die Gesamtleistung der Aufträge gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 279,2 MW an. Die Bestellungen umfassen jeweils auch einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Windenergieanlagen sind für verschiedene Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen bestimmt.
Die Nordex-Aktie legt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um 5,21 Prozent auf 43,20 Euro zu.
DJG/brb/hab
DOW JONES
Analysen zu Nordex AG
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
