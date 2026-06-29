Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Auftragsboom 29.06.2026 07:53:40

Nordex-Aktie: Mega-Windkraftprojek gesichert

Nordex-Aktie: Mega-Windkraftprojek gesichert

Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.

Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.

DJG/rio/cln

DOW JONES

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Weitere Links:

Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer

Bildquelle: Nordex

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