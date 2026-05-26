Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|110 Megawatt
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26.05.2026 07:42:42
Nordex-Aktie: Megaauftrag an Land gezogen - Errichtung von Windenergieanlagen
Die 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt (MW) sind für den Windpark Balikesir-3 in der Provinz Balikesir im Westen des Landes bestimmt, wie die Nordex Group mitteilte. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.
Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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