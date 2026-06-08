Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Großauftrag
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08.06.2026 07:51:00
Nordex-Aktie mit leichten Verlusten: Neuer Heimatmarkt-Auftrag über 255 Megawatt
Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Geordert worden seien 19 Turbinen des Typs N163/6.X, elf Anlagen des Typs N175/6.X und neun N149-Turbinen. Die Errichtung und Inbetriebnahme aller Windprojekte sei zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 40,00 Euro.
DJG/kla/rio
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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