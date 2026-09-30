Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Aufträge
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30.09.2026 13:05:00
Nordex-Aktie mit Plus: 34 neue Windenergieanlagen in Südeuropa
Nordex wird in den nächsten beiden Jahren 34 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 175 Megawatt in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zum Einsatz kommen entsprechend der unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren fünf verschiedene Turbinentypen, wie der Hamburger Konzern mitteilte. Die Aufträge umfassen neben Lieferung und Errichtung auch den Service über mehrere Jahre. Die Auftraggeber wurden nicht genannt. Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,44 Prozent auf 39,52 Euro. Dow Jones
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex AG
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|25.09.26
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